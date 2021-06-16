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Vale сообщила о начале добычи медно-никелевой руды на двух подземных шахтах Канады

16.06.21 10:35 , Металлоснабжение и сбыт
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Бразильская горнодобывающая корпорация Vale сообщила о начале добычи руды на двух подземных шахтах, которые должны заменить открытую добычу медно-никелевой руды на руднике Voisey’s Bay на полуострове Лабрадор на северо-востоке Канады.

Данное предприятие было введено в строй в 2005 г. В 2015 г. Vale стартовала проект стоимостью 1,7 млрд долл. по переходу с открытой на подземную добычу, что должно было продлить функционирование рудника. В 2017 г. проект был приостановлен из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры, но в октябре 2018 г. возобновился.

В 2019 г. на Voisey's Bay было получено 34,5 тыс. т никеля в концентрате, 25 тыс. т меди и 1600 тонн кобальта. Как заявляет компания, после выхода на проектную мощность объем добычи никеля возрастет до 40-45 тыс. т в год, а кобальта - до 2600 тонн. В то же время, производство меди сократится до около 20 тыс. т в год.

Концентрат, как и ранее, будет поставляться на рафинировочный завод Vale на острове Ньюфаундленд.

МинПром

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