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Повышение налогов ради наполнения бюджета ударит по экономике – мнение

16.06.21 10:12
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Повышение налогов в условиях продолжающегося экономического кризиса может привести к снижению экономического роста. Власть получит ситуацию, которую экономисты называют "эффектом Лаффера": высокие налоги сначала показывают резкий скачок бюджетных поступлений, а затем следует глубокий спад. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.

"Видимо, авторы законопроекта № 5600 плохо учили экономику или не учили ее вообще. Иначе как объяснить тот факт, что в трудное для украинского бизнеса время, когда он еще не оправился от последствий карантинных ограничений и локдауна, в парламенте появляется документ, создающий сверхнагрузку на компании?!", - сказал он.

Д.Шпенов напомнил, что по итогам 2020 года украинские предприятия получили убытки в сумме 338 млрд грн, а в первом квартале 2021 года – ещё 53 млрд грн. Если примут з/п 5600, ситуация еще больше ухудшится. Одна из новел документа урезает возможность уменьшить обязательства по налогу на прибыль за счёт переноса убытков прошлых лет до 50%. Сроки включения суммы насчитанного НДС сокращены с 3 лет до 6 месяцев. Вместе эти нормы полностью лишат предприятий инвестиционных ресурсов.

"С необходимостью повысить ставку экологического налога бизнес в целом согласен. Но только в том случае, если рост будет адекватным, а не сразу на 300%, а поступления будут использоваться по назначению, а не размываться в госбюджете. Экологический налог должен быть использован исключительно для экомодернизации предприятий. Иначе его сбор вообще теряет смысл - особенно учитывая, что даже на защиту окружающей среды эти средства не тратятся, оседая в карманах чиновников", - уверен народный депутат.

МинПром

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