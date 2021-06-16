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Япония расследует импорт проволоки из Китая и Южной Кореи
16.06.21 08:08 , МеталлСервис
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Министерство экономики, торговли и промышленности Японии уведомило о начале антидемпингового расследования в отношении импорта горячеоцинкованной стальной проволоки производства металлургических предприятий Китая и Южной Кореи. Инициаторы - Nichia Steel Works, NS Hokkai Seisen Cо, Galvart Japan Company и Wire Techno Ltd.
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