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Япония расследует импорт проволоки из Китая и Южной Кореи

16.06.21 08:08 , МеталлСервис
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Министерство экономики, торговли и промышленности Японии уведомило о начале антидемпингового расследования в отношении импорта горячеоцинкованной стальной проволоки производства металлургических предприятий Китая и Южной Кореи. Инициаторы - Nichia Steel Works, NS Hokkai Seisen Cо, Galvart Japan Company и Wire Techno Ltd.

Как ожидается, расследование продлится год. Если ущерб экономике Японии установят, будут принято решение о введении антидемпинговых мер в отношении указанной металлопродукции, поступающей на японский рынок.

Как указано заявителями, поставки китайской оцинкованной проволоки в Японию с 1 апреля 2016 по 31 марта 2020 года выросли с 21 008 до 36 636 тонн, корейской - с 8 889 до 11 235 тонн. Размер демпинговой маржи для КНР оценивается в 25-35%, для Южной Кореи - 20-30%.

МинПром

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