Украина отказывается выполнять договор Энергетической хартии – депутат Украина отказывается выполнять свои обязательства, взятые по договору Энергетической хартии относительно гарантий и стабильной поддержки отрасли "зеленой" энергетики, после того, как в Минюст попало уведомление об арбитражном иске со стороны литовской компании Modus Energy, которая инвестировала средства в развитие возобновляемой энергетики в Украине.



Об этом сообщила народный депутат Людмила Буймистер в Facebook, комментируя ответ Минюста на ее депутатский запрос.



"Официально. Украина отказывается выполнять договор Энергетической хартии! Позиция Украины в рамках арбитражного производства заключается в отрицании всех заявленных истцом нарушений Украиной обязательств, взятых по договору к Энергетической хартии", - отмечает Буймистер.



Она напомнила, что конкретно на этот договор опирается литовский инвестор в своем иске, поскольку государство гарантировало выполнение своих обязательств по развитию возобновляемой энергетики.



"Конкретно от выполнения этого договора и собственных обязательств государство уклоняется уже более года", - сообщила нардеп.



При этом она сообщила, что министерство пытается запретить ей, как народному депутату Украины, говорить о преступном отношении государства к иностранным инвесторам.



"Считаю, что такая вопиющая ответ будет очень знаковым для иностранных инвесторов, которые еще колеблются относительно дальнейших действий и переговоров с правительством. Теперь они лучше будут понимать - что кроется за обещаниями Кабмина", - добавила Л.Буймистер.



Также она отметила, что представители Кабмина не хотят даже думать о том, что долговой кризис и введение акцизного сбора на "зеленую" энергию приведет к тому, что цена потерь для нашего государства будет непосильной.



"Хотелось бы получить ответ и от Дениса Шмыгаля на вопрос как так случилось, что при его премьерстве страна впервые была втянута в арбитражный процесс со стороны иностранного инвестора в зеленую энергетику... Могу сказать откровенно - за кризис в "зеленой" энергетике и срыв всех договоренностей с ЕС Денис Шмыгаль будет на 100% нести собственную политическую ответственность", - подчеркнула депутат.



По ее мнению, позиция министра юстиции Дениса Малюськи по международным арбитражам показывает, что нам надо будет еще долго расплачиваться за эти решения.



Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии.



На следующий день, 3 июня, самый большой скандинавский фонд NEFCO объявил об остановке инвестиций в Украину.



Крупнейшие ассоциации возобновляемой энергетики назвали планы правительства попыткой экспроприации их активов и пригрозили судом.



28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и вынуждает компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.



В жалобе указывается, что ГП "Гарантированный покупатель" заставило дочерние компании Modus Energy подписать Дополнительное соглашение, предусматривающее сокращение доходов и поэтому компания рассматривает это как инициирование процедуры расторжения договора купли-продажи "зеленой" энергии, который действует до 2030 года.



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