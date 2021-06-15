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Николаевский глиноземный завод работает по мировым эконормам

15.06.21 17:35 , РБК Украина
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Николаевский глиноземный завод, входящий в международный холдинг RUSAL Олега Дерипаски, прошел аудит независимой норвежской сертификационной компании Det Norske Veritas (DNV) на соответствие требованиям международных стандартов качества, экологического менеджмента, промышленной безопасности и охраны труда.

Об этом сообщила пресс-служба НГЗ.

Отмечается, что завод подтвердил выданные ему ранее сертификаты международного образца ISO 9001/14001:2015 и ISO 45001:2018.

Аудиторы Det Norske Veritas подтвердили эффективность систем экологического менеджмента на Николаевском глиноземном заводе, позволяющих предотвращать негативное воздействие на окружающую среду, а вместе с тем планомерно повышать показатели экологичности.

Успешное прохождение планового аудита означает продление сертификата соответствия международным стандартам.

"Сертификат международного образца, который выдает по итогам аудита независимая международная компания, подтверждает, что все стадии производственного процесса соответствуют международным нормам и стандартам", - отметили в пресс-службе НГЗ.

В свою очередь, генеральный директор НГЗ Виктор Кожевников отметил, что" система экологического менеджмента НГЗ исторически опирается на наивысшие стандарты, поскольку среди партнеров завода - ведущие компании-потребители и производители, для которых важна система экологических стандартов во всей цепочке производства".

"Помимо этого, НГЗ традиционно поддерживает высокий уровень экологической ответственности и является одним из лучших в мире предприятий своей отрасли в сфере выполнения экологических стандартов. Производство НГЗ соответствует самым высоким международным экологическим стандартам и всем требованиям природоохранного законодательства Украины. Вопросы экологии всегда находятся в центре внимания, а также являются значительной статьей инвестиций в модернизацию завода", - добавил В.Кожевников.

Аудиторы Det Norske Veritas ежегодно изучают практику сертифицированных предприятий для продления действия сертификата ISO 14001 по 18 ключевым параметрам экологического менеджмента.

Напомним, Николаевский глиноземный завод стал первым в Николаевской области предприятием, обладающим сертификатом соответствия требованиям международного стандарта ISO 14001.

Первый аудит Николаевского глиноземного завода компания DNV провела в 2004 году и выдала соответствующий сертификат, подтверждающий высочайший уровень системы экологического менеджмента на НГЗ.

Также сообщалось, что на проекты по эко-модернизации и финансирование природоохранных мероприятий НГЗ направил 172 млн грн.

МинПром

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