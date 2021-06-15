Китай нарастил выпуск рафинированного цинка Китайское производство рафинированного цинка составило в мае 494,6 тыс. т, что на 2,06%, или 10400 т, меньше показателя апреля, но на 4,32% больше в годовом выражении. В январе-мае выпуск рафинированного цинка составил 2,51 млн т (+4,51% год к году).



По оценкам аналитиков SMM, в мае выпуск цинковых сплавов составил 79,2 тыс. т (+2,32% к апрелю). Производство первичного цинка составило в мае 392,625 тыс. т, а вторичного – 47,750 тыс. т. По оценкам SMM, воздействие ограничений поставки электроэнергии на производство рафинированного цинка в Юньнани в мае обусловило снижение выработки более чем на 8600 т.



В SMM также скорректировали более раннюю оценку производства рафинированного цинка в Китае в апреле – до 505,1 тыс. т.



Согласно пессимистическим сценариям, производство рафинированного цинка в Юньнани снизится в июне на 13,120 тыс. т относительно мая, а согласно оптимистическим – сокращение составит 4500 т.



По пессимистическим оценкам, совокупное китайское производство рафинированного цинка вырастет в июне на 2400 т относительно предыдущего месяца, до 497,1 тыс. т. Оптимистичный прогноз предполагает рост китайского выпуска металла на 12,3 тыс. т к апрелю, до 507 тыс. т.



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