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ЕС и США близки к снятию двусторонних импортных пошлин на сталь и алюминий

15.06.21 16:59 , Металлургпром
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По данным Bloomberg, ЕС и США могут договориться о снятии двусторонних импортных пошлин в рамках спора вокруг стали и алюминия.

Соответствующие импортные пошлины в 2018 году ввела администрация Дональда Трампа, после чего ЕС, Китай и Россия объявили об ответных мерах. Соглашение по этому вопросу, по данным источников Bloomberg, ожидается до конца этого года.

Как сообщают источники Bloomberg, Европейская комиссия провела вечер понедельника за обсуждением условий потенциальной сделки с государствами—членами ЕС, чтобы успеть согласовать соглашение с американской стороной до саммита ЕС—США в Брюсселе.

Торговый спор между США и ЕС начался в 2019 году, после того как Всемирная торговая организация (ВТО) признала незаконными субсидии, которые Airbus получал на протяжении 15 лет от стран Европы. ВТО разрешила США ввести тарифы на товары из ЕС на сумму до 7,5 млрд долл., а затем позволила ЕС ввести аналогичные пошлины на сумму до 4 млрд долл. США утверждали, что пошлины ЕС затронули большее число товаров.

В марте стороны уже договорились на четыре месяца заморозить действие пошлин, взаимно введенных из-за торгового спора о субсидиях для Boeing и Airbus. Срок действия этого соглашения о приостановке действия пошлин истекает 10 июля, и стороны намерены успеть заключить соглашение до этой даты.

Пошлины на сталь из Евросоюза в США введены с 23 марта 2018 года. Они составляют 25 процентов на изделия из стали, и 10 процентов - из алюминия. При этом компаниям из ЕС дважды предоставляли отсрочку от пошлин. Многократные попытки европейцев добиться отмены штрафных санкций на постоянной основе не увенчались успехом. В качестве ответной меры ЕС ввел 25-процентные пошлины на американские товары, среди которых - апельсиновый сок, виски, табак и мотоциклы.

МинПром

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