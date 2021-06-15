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Укртранснафта осуществила транспортировку алжирской нефти

15.06.21 16:37 , Интерфакс Украина
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АО "Укртранснафта" в июне впервые осуществила транспортировку алжирской нефти сорта Saharan Blend, сообщила пресс-служба компании.

"После проверки качественных показателей сырья, компания начала ее прием в нефтетранспортную систему для дальнейшей транспортировки на мощности Кременчугского НПЗ. Алжирская нефть будет транспортироваться по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что помимо перекачки нефти из украинских месторождений, УТН теперь уже имеет опыт транспортировки шести сортов импортной нефти: Urals, Azeri Light, Bakken (с июля-2019), El Sharara (с ноября-2019), WTI (с июня-2020) и Saharan Blend.

МинПром

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