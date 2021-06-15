Укртранснафта осуществила транспортировку алжирской нефти АО "Укртранснафта" в июне впервые осуществила транспортировку алжирской нефти сорта Saharan Blend, сообщила пресс-служба компании.



"После проверки качественных показателей сырья, компания начала ее прием в нефтетранспортную систему для дальнейшей транспортировки на мощности Кременчугского НПЗ. Алжирская нефть будет транспортироваться по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг", - говорится в сообщении.



В пресс-службе напомнили, что помимо перекачки нефти из украинских месторождений, УТН теперь уже имеет опыт транспортировки шести сортов импортной нефти: Urals, Azeri Light, Bakken (с июля-2019), El Sharara (с ноября-2019), WTI (с июня-2020) и Saharan Blend.



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