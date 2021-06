General Motors намерена построить новые заводы по производству аккумуляторов

Американский автопроизводитель General Motors Co. (GM) планирует на этой неделе сообщить о строительстве новых заводов по производству аккумуляторов в США, заявил президент компании Марк Ройс в интервью изданию Associated Press.



При этом он не предоставил деталей относительно местонахождения новых заводов и типов аккумуляторов, которые они будут производить.



По словам представителя компании Джима Кейна, GM ранее сообщала о намерении построить новые заводы, чтобы увеличить мощности на фоне роста продаж электромобилей. GM ставит целью прекратить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году.



Новые заводы будут построены в дополнение к двум предприятиям по производству аккумуляторных элементов, о которых компания сообщала ранее. Оба завода должны позволить GM ускорить производство.



GM и ее партнер по совместному предприятию LG Energy Solution сообщали, что эти заводы будут построены в штатах Огайо и Теннеси. GM инвестирует в строительство каждого из предприятий по 2,3 млрд долл. Открытие завода в Огайо запланировано на следующий год, на предприятии будут работать 1,1 тыс. сотрудников. Завод в Теннеси будет открыт в 2023 году, его штат составит 1,3 тыс. человек.



Количество работников новых заводов по производству аккумуляторов, о строительстве которых должна объявить компания, как ожидается, будет аналогичным.



На текущий момент на электрокары приходится менее 2% продаж новых автомобилей в США, однако этот показатель увеличивается, и эксперты ожидают его дальнейшего роста на фоне расширения ассортимента на рынке и правительственных инициатив, направленных на то, чтобы стимулировать потребителей покупать электромобили, пишет MarketWatch.



Так, аналитик Bank of America Джон Мерфи на этой неделе улучшил прогноз продаж электромобилей и теперь ожидает, что их доля составит 7% от общих продаж новых автомобилей в 2025 году и 20% — в 2030 году. В США, согласно прогнозу эксперта, продажи электромобилей могут достичь 25% от общих продаж в 2025 году и 50% — в 2030 году.



Президент США Джо Байден предлагает выделить несколько миллиардов долларов на поддержку рынка электромобилей и построить 500 тыс. зарядных станций в стране к 2030 году.



Акции GM в ходе предварительных торгов во вторник дорожают на 0,3%.



