Государство должно избавиться от максимально всего - Зеленский Президент Владимир Зеленский, комментируя приватизацию, заявил, что государство должно избавиться от максимально всего, а в стратегических предприятиях должно быть государственно-частное партнерство. Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам сообщает "Украина 24".



"Сегодня, во-первых, мы все должны осознать, что вопрос блокирования приватизации или разблокирования находится в руках Рады, только на законодательном уровне. В принципе наша общая воля, и политически моя воля о том, что государство должно избавиться максимально от всего. Я согласен с позицией европейцев и США, что государство не является крутым управленцем и менеджером", - сказал он.



"Мне это понятно. Так и стратегических предприятий государство не избавиться. А государственно-частное партнерство в крупных предприятиях, которые являются уже прибыльные, должно быть. Потому что тогда может прийти та или иная компания и просто вложить в модернизацию этого предприятия. То есть даже не надо бояться, если сегодня такое предприятие приносит прибыль государству. Все равно у государства нет миллиардов, чтобы вкладывать их в модернизацию крупных предприятий. Есть на что тратить, скажем так", - отметил президент.



"Приватизация разблокирована. Деньги важны, они очень нужны, для социалки прежде всего. Но. Мне кажется, прежде всего важно, не сколько на входе получает государство, сколько потом от налогов ежемесячно, ежегодно. Потому что это бизнес. Бизнес - это не, простите, "купи-продай", это не посредничество. Бизнес - это постоянное вложение денег в технологии, в идеи, креатив. А потом постоянно получать какие-то небольшие ... не надо 100%. Простите, "хватать" - это не про бизнес, это о взятках и посредничестве. А бизнес - это 10%, 15%, 20% прибыли постоянно. Нам нужны именно такие структурные решения и в отношении предприятий. Поэтому не важно, за какую сумму вы продаете предприятия, а сколько будут вкладывать деньги", - добавил он.



"Даже иногда можно сказать: Ок, покажи, пожалуйста, большие деньги, и ты можешь их сразу вкладывать в модернизацию предприятий. Ничего страшного, что государство на входе не получит. Очень хочется, но надо понимать, что важнее, мне так кажется", - сказал также Зеленский.



"Я считаю, что важна приватизация "Центрэнерго". "Центрэнерго" полностью, я считаю, готово. Одесский припортовый завод, я считаю, сегодня также готов. Даже с теми проблемами, которые сегодня там есть, можно говорить о приватизации этого предприятия. А потом уже владельцы будут решать эти проблемы. Малую и среднюю приватизацию, я, честно говоря, не знаю, не контролирую. Считаю, что надо избавиться сотен каких-то санаториев, которые неработающие, которые "распылили", где-то землю забрали", - резюмировал он.



МинПром



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