УЗ все-таки решила заказать у КВСЗ 100 пассажирских вагонов Акционерное общество "Укрзализныця" намерено договориться с Крюковским вагоностроительным заводом о закупке 100 пассажирских вагонов за 3,04 млрд гривен, тендер на которые был отменен еще в мае.



Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.



Согласно им, была применена переговорная процедура по причине отсутствия конкуренции по техническим причинам.



Отмечается, что подали тендерные предложения компания CRRC Tangshan Co. (Китай), ООО "Терминал-Захід" (Киев) и ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (Полтавская область).



По результатам рассмотрения тендерных предложений, тендерным комитетом АО было принято решение допустить только одного участника - Крюковский вагоностроительный завод в связи с тем, что остальные участники были отклонены в соответствии со ст.31 закона о публичных закупках (отмена заказчиком торгов или признание их несостоявшимися).



С целью исследования рынка и возможностей привлечения более широкого круга участников, которые соответствуют квалификационным требованиям и могли бы выступить поставщиками пассажирских вагонов, департамент по организации внутренних и международных пассажирских перевозок "Укрзализныци" направил обращение к производителям пассажирского подвижного состава, которые исторически имеют такой опыт поставки, в частности к АО "Гомельский ВСЗ", "Вагоностроительный завод "Тулпар", ПАО "Крюковский вагоностроительный завод", ООО "Харьковский ВСЗ", Pesa (Польша), ДП "Сименс Украина", АО "Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов" (Узбекистан) и Patentes Talgo (Испания).



Возможность изготовления 100 пассажирских вагонов в течение 12 месяцев после заключения договора и получения предоплаты подтвердил лишь Крюковский завод.



В тендерной документации сказано, что минимально необходимый срок поставки 100 новых пассажирских вагонов в пределах Украины, изготовленных в соответствии с техническими требованиями, для производителей или поставщиков, которые ранее не производили и не поставляли такую ​​продукцию для "Укрзализныци", составляет 18 месяцев.



Однако производитель пассажирских вагонов Крюковский завод уже имеет базовую конструкцию, которая может изменяться в соответствии с тендерной документацией.



Также учитывается, что данный тип вагонов производства Крюковского завода уже длительное время эксплуатируется на предприятиях АО и есть положительный опыт обслуживания и технического содержания данной конструкции, что в свою очередь положительно влияет на эксплуатационные расходы после покупки такого типа вагонов.



По лоту №1 "Укрзализныци" необходим 51 пассажирский купейный спальный вагон, по лоту №2 - 12 пассажирских спальных вагонов-купе типа СВ, по лоту №3 - 20 пассажирских спальных вагонов-купе, которые оборудованы для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, по лоту №4 - 17 пассажирских спальных вагонов-купе, которые оборудованы для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и с купе начальника поезда.



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