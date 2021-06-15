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Энергоатом закупит у Метинвест-СМЦ продукции на 36 млн грн

15.06.21 13:15 , ГМК Центр
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"Метинвест-СМЦ" выиграл два тендера в системе ProZorro.Публічні.Закупівлі на поставку госпредприятию "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" 775,5 т металлопродукции общей стоимостью 35,9 млн грн.

В частности, "Энергоатом" заключил договор с "Метинвест-СМЦ" на поставку такой продукции: лист Б-ПН-О разных размеров – 560,6 т на 26,1 млн грн; лист БТ-ПН-НО, БТ-ПН, А-Б-ПН-НО разных размеров – 214,9 т на 9,8 млн грн.

Закупка была произведена посредством переговорной процедуры и укладыванием договора напрямую. Причиной этому стало отсутствие на металлургическом рынке Украины производителей проката с такими характеристиками, кроме предприятий, дилерами которых является "Метинвест-СМЦ".

По условиям тендерной документации, продукция должна быть поставлена заказчику до конца августа 2021 года.

Отмечается, что металлопродукция будет использоваться для производства контейнера для сухого хранилища отработанного ядерного топлива, который состоит из многоместной герметичной корзины и вентилируемого бетонного контейнера.

"Энергоатом" является оператором четырех действующих атомных электростанций Украины, на которых эксплуатируется 15 атомных энергоблоков.

"Метинвест-СМЦ" – крупнейшая сеть сервисных металлоцентров, реализующих продукцию группы "Метинвест", а также других крупных металлопроизводителей Украины и стран СНГ.

МинПром

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