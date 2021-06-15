Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

УЗ решила избавиться от трети управленцев

15.06.21 12:59 , Интерфакс Украина
печать
размер текста:

АО "Укрзализныця" (УЗ) провела оценку управленческого персонала и приняла решение сократить штат сотрудников аппарата управления компании на 30%, сообщила пресс-служба "Укрзализныци" со ссылкой на и. о. главы правления УЗ Ивана Юрика в понедельник.

По его словам, к настоящему времени наблюдательный совет общества уже согласовал новую структуру центрального аппарата компании, сокращение трети работников состоится в рамках ее реформирования: она должна соответствовать стратегии, задачам и объемам работы.

"Об оптимизации штата "Укрзализныци" было много разговоров, пора переходить к действиям. Должны как можно быстрее навести порядок в структуре аппарата управления компании, устранить дублирование должностей и четко распределить функционал между подразделениями. Это позволит нам гораздо быстрее, качественно и эффективно принимать и воплощать управленческие решения. Сейчас нужно сократить 30% штатных должностей аппарата управления общества, в котором работают более 2,4 тыс. человек", - цитирует пресс-служба И.Юрика.

При этом УЗ отмечает, что сокращение не будет касаться сотрудников региональных филиалов, филиалов компании и сотрудников рабочих профессий.

По словам И.Юрика, увольнение работников будет происходить с соблюдением норм трудового законодательства и по согласованию с профсоюзом, для этого в компании разработан определенный алгоритм действий.

"Работники, должности которых подлежат сокращению, будут своевременно предупреждены об этом, с предложением другой работы. При увольнении они получат все надлежащие выплаты и выходное пособие в размере не меньше среднего месячного заработка", - резюмировал глава компании.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:37
УЗ все-таки решила заказать у КВСЗ 100 пассажирских вагонов
13:16
Государство должно избавиться от максимально всего - Зеленский
13:15
Энергоатом закупит у Метинвест-СМЦ продукции на 36 млн грн
12:38
Voestalpine получила патент на производство стали без ископаемого углерода
12:18
Укравтодор откажется от среднего ремонта в пользу капитального
12:15
В Индии обвинили три ведущие стальные компании США в сговоре при поставках слябов
11:57
Рада утвердила налоговую амнистию
11:45
У промышленности нет средств на выполнение з/п №4167 – Магомедов
11:38
ЭМСС успешно прошла экологический аудит
11:17
Минэнерго попросит денег у Минфина на погашение долгов работникам ВостГОКа
10:58
Из-за закрытия шахт в Бразилии цены на руду опять поползли вверх
10:37
Danieli запустила современный стан по производству катанки
10:16
Китайская Chinalco начнет сокращать выбросы раньше планового срока
09:59
В мае казахские металлурги увеличили стальную выплавку
09:47
В январе-мае Китай увеличил импорт руды на 6%
09:27
Таиланд продлил действие пошлин на украинский г/к прокат
08:55
Заторы в портах на юге Китая парализуют мировую торговлю
08:04
В январе-мае Одесский порт сократил перевалку на 17%
14.06.21
17:57
Укравтодор решил выпустить еврооблигации под госгарантии
17:36
Метинвест продолжает масштабную модернизацию на ИнГОКе
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!