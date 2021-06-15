УЗ решила избавиться от трети управленцев АО "Укрзализныця" (УЗ) провела оценку управленческого персонала и приняла решение сократить штат сотрудников аппарата управления компании на 30%, сообщила пресс-служба "Укрзализныци" со ссылкой на и. о. главы правления УЗ Ивана Юрика в понедельник.



По его словам, к настоящему времени наблюдательный совет общества уже согласовал новую структуру центрального аппарата компании, сокращение трети работников состоится в рамках ее реформирования: она должна соответствовать стратегии, задачам и объемам работы.



"Об оптимизации штата "Укрзализныци" было много разговоров, пора переходить к действиям. Должны как можно быстрее навести порядок в структуре аппарата управления компании, устранить дублирование должностей и четко распределить функционал между подразделениями. Это позволит нам гораздо быстрее, качественно и эффективно принимать и воплощать управленческие решения. Сейчас нужно сократить 30% штатных должностей аппарата управления общества, в котором работают более 2,4 тыс. человек", - цитирует пресс-служба И.Юрика.



При этом УЗ отмечает, что сокращение не будет касаться сотрудников региональных филиалов, филиалов компании и сотрудников рабочих профессий.



По словам И.Юрика, увольнение работников будет происходить с соблюдением норм трудового законодательства и по согласованию с профсоюзом, для этого в компании разработан определенный алгоритм действий.



"Работники, должности которых подлежат сокращению, будут своевременно предупреждены об этом, с предложением другой работы. При увольнении они получат все надлежащие выплаты и выходное пособие в размере не меньше среднего месячного заработка", - резюмировал глава компании.



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