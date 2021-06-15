Voestalpine получила патент на производство стали без ископаемого углерода Voestalpine разработала процесс производства стали без использования ископаемого углерода в промышленных масштабах и получила права интеллектуальной собственности на этот процесс от Европейского патентного ведомства.



Австрийская металлургическая компания Voestalpine AG запатентовала процесс получения стали с использованием водорода и биогаза в процессе прямого восстановления железа. Помимо углеродной нейтральности, этот процесс имеет и другие преимущества. Например, биогенный углерод позволяет науглероживать губчатое железо для эффективного плавления в электродуговой печи.



Использование гибридной технологии и электродуговых печей позволит сократить выбросы CO2 примерно на 30% на первом этапе к 2030 году. Долгосрочная цель Voestalpine по производству стали и технологий состоит в последовательном увеличении доли экологически чистой электроэнергии и водорода, используемых в процесс производства стали, а также будущие климатически нейтральные материалы DRI и HBI для достижения цели производства стали с нейтральным углеродом к 2050 году.



Voestalpine постоянно инвестирует в исследования и разработки новых продуктов и процессов. Более 700 сотрудников Voestalpine в более чем 70 компаниях по всему миру постоянно исследуют, тестируют и выводят на рынок новые продукты. Группа уже зарегистрировала более 3200 патентов на технологии и продукты, а текущие исследования сосредоточены на цифровизации и устойчивости.



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