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У промышленности нет средства на выполнение з/п №4167 – Магомедов

15.06.21 11:45
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Народные депутаты, бизнес, эксперты и представители от промышленных предприятий настаивают на принципиальных правках законопроекта №4167 о промышленном загрязнении, однако авторы документа сопротивляются не только предложениям, но и здравому смыслу. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.

"Важно отметить, что нынешняя редакция законопроекта, над которым работает рабочая группа от Комитета по экологии и природопользованию, полностью оторвана от экономических реалий. В разработке таких сложных документов принято ориентироваться на европейский опыт и мнение ведущих отраслевых экспертов. Но, если внимательно прочитать з/п, ни того ни другого вы не увидите", - отмечает политик.

В частности он подчеркнул, что законопроект № 4167 устанавливает нереалистичные сроки по внедрению наилучших доступных технологий и методов управления (НДТМ). По мнению авторов документа, украинские промышленники должны сделать это за четыре года. Минимальная стоимость внедрения НДТМ, по оценке экспертов, составит 10 млрд долл. Где взять такую сумму, в з/п не указано, то есть никакой государственной поддержки не предусмотрено.

Нардеп обратил внимание на то, что в Европейском Союзе внедрение НДТМ происходило, и до сих пор происходит, при активной финансовой поддержке государства. Из фондов ЕС в промышленные экопроекты инвестировано около 800 млн евро, и примерно столько же будет инвестировано до 2030 года. Польша потратила на экомодернизацию промышленности 20 лет, Словакия – 17. Если предположить, что украинская власть начнет-таки помогать бизнесу, нашим предприятиям понадобится на этот процесс минимум 7-15 лет, считает он.

"Есть и более тонкие, более специфические проблемы, в которых, похоже, не разобрались авторы законопроекта №4167. Не все европейские НДТМ сегодня доступны в Украине. Ставку нужно делать на те, которые реально могут быть внедрены, и на базе техники и оборудования, производимого в нашей стране. Это станет своеобразной экологической локализацией, которая позволит создать новые рабочие места и нарастить объемы производства", - уверен М.Магомедов.

"Если не учесть эти и многие другие нюансы, на выходе из Комитета бизнес в очередной раз получит неактуальный и вредоносный з/п, который вместо регламентации процесса экомодернизации может запросто убить национальную промышленность", - предостерегает нардеп.

МинПром

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