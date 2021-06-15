Рада утвердила налоговую амнистию Верховная Рада приняла закон №5153 "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно стимулирования детенизации доходов и повышение налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет".



Документ поддержали 243 народных депутатов, сообщает пресс-служба парламента.



Согласно пояснительной записке, законопроект призван "создать стимулы для вывода из тени доходов, скрытых от налогообложения, будет способствовать повышению эффективности противодействию размыванию налоговой базы, привлечению в экономику Украины дополнительных ресурсов и ее активизации, повышению налоговой культуры граждан".



Документом предложено дополнить Налоговый кодекс новым подразделом, который будет регулировать особенности применения одноразового (специального) добровольного декларирования активов физических лиц, приобретенных без уплаты установленных налогов и сборов до 2021 года. Однако, декларантами не могут быть лица, которые в период с 1 января 2010 года выполняют или выполняли в Украине публичные функции.



"Одна из целей этой амнистии – возврат средств, которые резиденты вывели за границу и которые там остаются у наших резидентов. Для этого вводим для средств, которые остаются за границей, ставку 7% или 9%. Для средств, которые они вернут в Украину и задекларируют, ставка 5%", – отметил с парламентской трибуны глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает Интерфакс-Украина.



Как сообщалось, в конце марта Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект №5153 с поправками в Налоговый кодекс о добровольном декларировании активов физических лиц. Помимо этого, парламент поддержал в первом чтении законопроекты №5355 и №5356 из пакета проектов закона о налоговой амнистии. Они предлагают уплату сбора с денежной стоимости задекларированных активов по таким ставкам: 5% - общая ставка, 9% - в отношении активов, размещенных за рубежом, 2,5% – по ОВГЗ, приобретенных с 1 января 2021 до 20 июня-2022 до подачи декларации.



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