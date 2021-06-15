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ЭМСС успешно прошла экологический аудит

15.06.21 11:38 , Металлургпром
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В ПАО "Энергомашспецсталь" успешно прошел ресертификационный аудит системы экологического менеджмента (СЭМ) на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001. Итоги проделанной работы были оценены экспертами компании QSCert-Ukraine B.V. План аудита был выполнен полностью в запланированные сроки.

Аудит проводился по стандарту ISO 14001:2015 "Системы экологического менеджмента". С 8 по 10 июня специалисты QSCert-Ukraine B.V. изучали документацию и производственные процессы в ПАО "ЭМСС", провели интервью с руководителями и рядовыми сотрудниками подразделений.

В ходе проверки оценивались экологические аспекты и риски, реализация целей и задач, вытекающих из Экологической политики предприятия и Программы по охране окружающей среды, выполнение законодательных и нормативных требований и процедур.

В результате эксперты отметили высокий уровень информированности и вовлеченности заводчан в решение задач обеспечения качества продукции, экологической и промышленной безопасности, а также непрерывное развитие предприятия.

Специалисты QSCert-Ukraine B.V. выразили благодарность руководству предприятия, сотрудникам отдела окружающей среды и персоналу, участвующему в аудите, за открытость и своевременное предоставление всех необходимых документов.

На заключительном совещании главный аудитор органа по сертификации QSCert-Ukraine B.V. Вячеслав Берестовой отметил: "Система экологического менеджмента ЭМСС соответствует требованиям международного стандарта ISO 14001 и рекомендована к сертификации на следующие три года".

Наличие такого сертификата подтверждает, что в ПАО "Энергомашспецсталь" эффективно работает система экологического менеджмента, направленная на рациональное использование природных ресурсов и минимизацию негативного влияния на окружающую среду.

Система экологического менеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001 действует на ПАО "ЭМСС" с 2010 года. Проведение ежегодного надзорного аудита предусмотрено требованиями международных стандартов и является гарантией успешной работы предприятия. Данный ресертификационный аудит в очередной раз подтвердил высокий уровень соответствия СЭМ ПАО "ЭМСС" требованиям международного стандарта по системе экологического менеджмента ISO 14001.

МинПром

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