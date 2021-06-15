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Минэнерго попросит денег у Минфина на погашение долгов работникам ВостГОКа

15.06.21 11:17 , Интерфакс Украина
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Министерство энергетики обратится к Министерству финансов с просьбой ускорить процесс выделения части средств в объеме 100 млн грн для решения неотложных проблем по выплате заработной платы работникам госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК), сообщило Минэнерго в своем Facebook в понедельник вечером.

Такое решение принято по результатам совещания у первого заместителя министра энергетики Юрия Власенко по вопросам выведения "ВостГока" из кризиса при участии его руководства, а также руководства НАЭК "Энергоатом" и представителей отраслевых профсоюзов, говорится в сообщении.

В Минэнерго напомнили, что в мае этого года оно предложило Минфину и Кабинету министров обеспечить частичное покрытие затрат по производству уранового концентрата в объеме 600 млн грн за счет средств госбюджета.

Как сообщалось, "ВостГОК" в 2020 году снизил чистый убыток на 19,1% (на 130,068 млн грн) по сравнению с 2019 годом – до 550,199 млн грн.

Его чистый доход за прошлый год увеличился на 8,3% (на 168,577 млн грн) – до 2 млрд 195,659 млн грн, а валовой убыток сократился на 32,6% (на 142,105 млн грн), до 293,826 млн грн.

Предприятие в 2020 году сократило производство уранового оксидного концентрата (УОК) на 7,1% (на 57,2 тонн) по сравнению с 2019 годом – до 743,7 тонн. В январе-феврале 2021 года производство УОК составило 63,5 тонн.

Ухудшение производственных показателей предприятия в последние годы связано с периодическим выводом в простой части подразделений из-за проблем с финансированием, что в частности связано с высокой себестоимостью производства продукции ВостГОКа.

Ожидается, что ВостГОК будет интегрирован в структуру ГП "НАЭК "Энергоатом".

В Верховной Раде в марте этого года зарегистрирован законопроект №5201, обязывающий правительство инициировать выделение из госбюджета-2021 на финподдержку "ВостГОКа" 2,2 млрд грн.

ВостГОК – единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды. Ежегодные потребности украинских АЭС в концентрате урана составляют порядка 2,4 тыс. тонн, тогда как его внутренне производство составляет около 1 тыс. тонн.

МинПром

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