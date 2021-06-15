Минэнерго попросит денег у Минфина на погашение долгов работникам ВостГОКа Министерство энергетики обратится к Министерству финансов с просьбой ускорить процесс выделения части средств в объеме 100 млн грн для решения неотложных проблем по выплате заработной платы работникам госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК), сообщило Минэнерго в своем Facebook в понедельник вечером.



Такое решение принято по результатам совещания у первого заместителя министра энергетики Юрия Власенко по вопросам выведения "ВостГока" из кризиса при участии его руководства, а также руководства НАЭК "Энергоатом" и представителей отраслевых профсоюзов, говорится в сообщении.



В Минэнерго напомнили, что в мае этого года оно предложило Минфину и Кабинету министров обеспечить частичное покрытие затрат по производству уранового концентрата в объеме 600 млн грн за счет средств госбюджета.



Как сообщалось, "ВостГОК" в 2020 году снизил чистый убыток на 19,1% (на 130,068 млн грн) по сравнению с 2019 годом – до 550,199 млн грн.



Его чистый доход за прошлый год увеличился на 8,3% (на 168,577 млн грн) – до 2 млрд 195,659 млн грн, а валовой убыток сократился на 32,6% (на 142,105 млн грн), до 293,826 млн грн.



Предприятие в 2020 году сократило производство уранового оксидного концентрата (УОК) на 7,1% (на 57,2 тонн) по сравнению с 2019 годом – до 743,7 тонн. В январе-феврале 2021 года производство УОК составило 63,5 тонн.



Ухудшение производственных показателей предприятия в последние годы связано с периодическим выводом в простой части подразделений из-за проблем с финансированием, что в частности связано с высокой себестоимостью производства продукции ВостГОКа.



Ожидается, что ВостГОК будет интегрирован в структуру ГП "НАЭК "Энергоатом".



В Верховной Раде в марте этого года зарегистрирован законопроект №5201, обязывающий правительство инициировать выделение из госбюджета-2021 на финподдержку "ВостГОКа" 2,2 млрд грн.



ВостГОК – единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды. Ежегодные потребности украинских АЭС в концентрате урана составляют порядка 2,4 тыс. тонн, тогда как его внутренне производство составляет около 1 тыс. тонн.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



