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Danieli запустила современный стан по производству катанки

15.06.21 10:37 , Металлоснабжение и сбыт
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Итальянская группа Danieli, специализирующаяся на изготовлении промышленного оборудования, ввела в строй новый автоматизированный стан по производству катанки на мини-заводе Acciaierie Bertoli Safau (ABS) в провинции Удине на севере Италии. Это предприятие, приобретенное в 1998 г., входит в состав металлургического подразделения Danieli вместе с заводом Sisak в Хорватии.

Как сообщает компания, новый стан инновационного типа QWR 4.0, на сегодняшний день единственный в мире, позволяет ежегодно получать до 500 тыс. т высококачественной катанки, в том числе, из специальных марок стали, диаметром от 5 до 25 мм. Скорость прокатки составляет до 110 метров в секунду.

Исключительно высокий уровень автоматизации и всеобъемлющая система удаленного контроля позволяет обходиться сменой из 14 человек. При этом на смену настроек стана уходит всего 8 минут, что обеспечивает высокую гибкость производства и позволяет получать специализированную продукцию малыми партиями.

Ввод в строй нового стана дополнит действующую на предприятии линию, выпускающую круг диаметром от 13 до 63 мм, и позволить шире покрыть потребности Danieli в высококачественном сортовом прокате. Также предприятие будет выпускать катанку для производства автокомпонентов, крепежа, подшипников и другой продукции.

МинПром

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