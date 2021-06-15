Китайская Chinalco начнет сокращать выбросы раньше планового срока Китайская компания China Aluminum Corporation (Chinalco) объявила о намерении приступить с снижении выбросов углекислого газа еще до наступления 2025 г., а к 2035 г. планирует сократить их на 40% по сравнению с текущими показателями.



Как заявляет Chinalco, почти 50% ее производства первичного алюминия в 2020 г., составившего 3,69 млн т, можно отнести к "зеленому" благодаря использованию энергии гидроэлектростанций. В дальнейшем компания намерена увеличивать долю возобновляемой энергии посредством строительства ветряных и солнечных станций.



В начале июня текущего года Chinalco осуществила первый выпуск «зеленых» облигаций на сумму 400 млн юаней (63 млн долл.). Эти средства будут использованы для рефинансирования задолженности ее подразделения, строящего ветроэлектростанции.



По данным China Nonferrous Metals Industry Association, выбросы углекислого газа в китайской алюминиевой промышленности составили в 2020 г. около 420 млн т, а в 2025 г. достигнут пика на отметке 460 млн т.



В среднем при получении 1 т алюминия выделяется, с учетом всей производственной цепочки, начиная от генерации электроэнергии,10,3 т углекислого газа. По данным ассоциации, в конце 2020 г. мощности по производству алюминия в Китае достигали 42,5 млн т, но только 30% из них имеют удельные выбросы ниже этого среднего уровня.



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