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В январе-мае Китай увеличил импорт руды на 6%

15.06.21 09:47 , МеталлСервис
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В течение мая 2021 года Китай импортировал 89,79 млн. тонн железной руды. Снижение показателей по сравнению с предыдущим месяцем – 8,9%, в годовом соотношении объёмы выросли на 3,2%, сообщает Reuters.

За январь-май на территорию КНР было ввезено 471,77 млн. тонн железной руды – на 6% больше относительно аналогичного периода 2020 года.

По данным аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, в мае китайские металлурги выплавляли в среднем по 2,39 млн. тонн стали за день – на 1% больше результата апреля и на 11% в годовом сопоставлении. По оценке китайской отраслевой ассоциации CISA, объём майской выплавки составил 98,08 млн. тонн – на 6,3% больше год к году.

Напомним, по итогам мая объём стального импорта в КНР составил 1,21 млн. тонн, что выше апрельского результата на 2,7%, но год к году ниже на 5,8%. В январе-мае импорт стали вырос на 11,6% до 6,097 млн. тонн. Экспорт китайского металлопроката вырос на 19,8% год к году до 5,27 млн. тонн, сократившись к предыдущему месяцу на 33,9%. За 5 месяцев показатели выросли на 23,7% до 30,92 млн. тонн.

МинПром

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