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Тайланд продлил действие пошлин на украинский г/к прокат
15.06.21 09:27 , МеталлСервис
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Департамент внешней торговли министерства торговли Таиланда уведомил о продлении действия антидемпинговых пошлин в отношении ряда наименований горячекатаного стального проката в рулонах, произведённого металлургическими предприятиями Алжира, Аргентины, Венесуэлы, Индии, Индонезии, Казахстана, РФ, Румынии, Словакии, Тайваня, Украины, ЮАР, Южной Кореи и Японии.
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