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Тайланд продлил действие пошлин на украинский г/к прокат

15.06.21 09:27 , МеталлСервис
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Департамент внешней торговли министерства торговли Таиланда уведомил о продлении действия антидемпинговых пошлин в отношении ряда наименований горячекатаного стального проката в рулонах, произведённого металлургическими предприятиями Алжира, Аргентины, Венесуэлы, Индии, Индонезии, Казахстана, РФ, Румынии, Словакии, Тайваня, Украины, ЮАР, Южной Кореи и Японии.

Мера продлена по 7 июня 2026 года, диапазон пошлин - от 0 до 128,11%.

Металлопродукция, попавшая под действие меры, соответствует кодам 7208.10.00; 7208.36.00; 7208.37.00; 7208.38.00; 7208.39.00; 7208.40.00; 7208.51.00; 7208.52.00; 7208.53.00; 7208.54.00; 7208.90.00; 7211.13.10; 7211.13.90; 7211.14.10; 7211.14.90; 7211.19.10; 7211.19.30; 7211.19.90 ТН ВЭД Таиланда.

МинПром

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