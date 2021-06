Заторы в портах на юге Китая парализуют мировую торговлю

Новая вспышка коронавируса в одном из основных центров мировой контейнерной торговли — китайской провинции Гуандун — вызвала перебои в работе крупных портов юга страны, пишет газета "Коммерсант".



Перебои в морском контейнерном сообщении, связанные с новой вспышкой COVID-19 в южнокитайской провинции Гуандун, к середине июня усугубились, затронув не только терминал Яньтянь порта Шэньчжэнь (13,3 млн TEU в год), но и ближайшие терминалы — Шэкоу в Шэньчжэне и Наньша в Гуанчжоу (15,6 млн TEU). Шэньчжэнь и Гуанчжоу — третий и пятый по величине контейнерные порты мира.



В качестве меры по сдерживанию вспышки COVID-19 порт Яньтянь был закрыт с 25 по 31 мая, говорит вице-президент Kuehne + Nagel в России и странах СНГ по морским перевозкам Марио Врлжичак. "Это привело к большому скоплению грузов как в порту, так и за его пределами",— рассказывает он, отмечая, что часть Яньтяня открыли, но порт работает лишь на 30% от прежней мощности. В результате, говорит он, некоторые суда были перенаправлены в альтернативные порты в Наньша, Шэкоу и Гонконг, но те не в состоянии вместить все накопившиеся грузы. Кроме того, таможенные требования ограничивают возможность передачи груза из одного порта в другой.



Эксперты не исключают, что перебои в работе южнокитайских портов скажутся на морской торговле сильнее, чем недельная блокировка Суэцкого канала судном Ever Given. Так, по оценке гендиректора Vespucci Maritime Ларса Йенсена, которого цитирует The Loadstar, среднесуточный объем необрабатываемых в порту Яньтянь грузов составляет 25,5 тыс. TEU. "Блокировка Суэца затронула 55 тыс. TEU в сутки,— говорит он.— Но это продолжалось "всего" шесть дней. А в Яньтяне речь идет уже о 14 днях, причем ситуация развивается и распространяется на Наньша и Шэкоу".



