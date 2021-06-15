В январе-мае Одесский порт сократил перевалку на 17% Одесский морской торговый порт в январе-мае 2021 года перевалил 8,68 млн тонн грузов, что на 16,96% меньше, чем в январе-мае 2020 года.



Об этом говорится в данных ГП "Администрация морских портов Украины", передает Интерфакс-Украина.



Как сообщается, за этот период порт сократил перевалку экспортных грузов на 22,4% - до 5,97 млн тонн, импортных - на 1,42%, до 2,21 млн тонн, увеличил перевалку транзитных - на 2,82%, до 487,35 тыс. тонн, и сократил перевалку каботажных - на 74,55%, до 10,62 тыс. тонн.



Перевалка наливных грузов в Одесском морпорту за указанный период выросла на 13,37% - до 885,19 тыс. тонн, тогда как сухих и сыпучих грузов сократилась на 37,74%, до 2,31 млн тонн, при этом тарно-штучных тоже снизилась - на 8%, до 5,48 млн тонн.



Перевалка контейнеров за пять месяцев 2021 года составила 275,04 тыс. TEU (рост на 1,17%).



Как сообщалось, Одесский морской торговый порт в январе-апреле 2021 года перевалил 6,74м млн тонн грузов, что на 18,76% меньше, чем в январе-апреле 2020 года.



В 2020 году Одесский морпорт перевалил 23,37 млн тонн грузов, что на 7,8% меньше, чем за 2019 год.



Одесский морпорт расположен в юго-западной части Одесского залива на искусственно созданной территории площадью 109,5 га.



В порту обслуживаются суда длиной до 270 м и осадкой до 13 м. Общая протяженность причальной линии - более 8 км.



МинПром



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