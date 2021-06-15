Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В январе-мае Одесский порт сократил перевалку на 17%

15.06.21 08:04
печать
размер текста:

Одесский морской торговый порт в январе-мае 2021 года перевалил 8,68 млн тонн грузов, что на 16,96% меньше, чем в январе-мае 2020 года.

Об этом говорится в данных ГП "Администрация морских портов Украины", передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, за этот период порт сократил перевалку экспортных грузов на 22,4% - до 5,97 млн тонн, импортных - на 1,42%, до 2,21 млн тонн, увеличил перевалку транзитных - на 2,82%, до 487,35 тыс. тонн, и сократил перевалку каботажных - на 74,55%, до 10,62 тыс. тонн.

Перевалка наливных грузов в Одесском морпорту за указанный период выросла на 13,37% - до 885,19 тыс. тонн, тогда как сухих и сыпучих грузов сократилась на 37,74%, до 2,31 млн тонн, при этом тарно-штучных тоже снизилась - на 8%, до 5,48 млн тонн.

Перевалка контейнеров за пять месяцев 2021 года составила 275,04 тыс. TEU (рост на 1,17%).

Как сообщалось, Одесский морской торговый порт в январе-апреле 2021 года перевалил 6,74м млн тонн грузов, что на 18,76% меньше, чем в январе-апреле 2020 года.

В 2020 году Одесский морпорт перевалил 23,37 млн тонн грузов, что на 7,8% меньше, чем за 2019 год.

Одесский морпорт расположен в юго-западной части Одесского залива на искусственно созданной территории площадью 109,5 га.

В порту обслуживаются суда длиной до 270 м и осадкой до 13 м. Общая протяженность причальной линии - более 8 км.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
08:55
Заторы в портах на юге Китая парализуют мировую торговлю
14.06.21
17:57
Укравтодор решил выпустить еврооблигации под госгарантии
17:36
Метинвест продолжает масштабную модернизацию на ИнГОКе
17:17
В Укроборонпроме заявили о росте производства на 21%
16:57
Тарифы на отопление поднимутся на 40%
16:38
Порт Пивденный сократил перевалку грузов на 21,5%
16:17
Разумков призывает подать законопроект о промполитике на рассмотрение Рады
15:59
Беларусь возобновила прокачку нефти из РФ в Польшу
15:40
Инвестиции в Китай превысили допандемийный уровень
15:17
Декарбонизация станет одним из 5 кластеров развития экономики
14:59
Первые объекты в рамках большой приватизации уже подготовлены к продаже – Шмыгаль
14:37
В Минэкономики продолжают играться с ценами на бензин
14:16
О посткризисном восстановлении экономики говорить пока рано
13:58
Украинские металлурги заявили о проблемах с поставками лома
13:36
В Украине неизвестно где зависли 7 млрд долл. инвестиций
13:17
В Украине создадут фонд для трансформации угольных регионов
12:57
Импорт автомобильных бензинов в мае 2021 вырос на 34%
12:49
Если не изменить з/п о промвыбросах, он остановит промышленность – Магера
12:37
Металлурги Украины по прогнозам увеличат выплавку стали на 5%
12:14
Нафтогаз хочет судиться с Газпромом из-за газа, которого еще нет
11.06.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!