Укравтодор решил выпустить еврооблигации под госгарантии Агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует осуществить выпуск еврооблигаций в долларах под суверенную гарантию и уже назначило его организаторами J.P. Morgan и украинские Dragon Capital и Укрэксимбанк, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в банковских кругах.



По его словам, звонки с инвесторами стартуют 15 июня.



Срок обращения облигаций составляет 6,25 года, добавил собеседник агентства.



Как сообщалось, правительство Украины в 2020 году предоставило "Укравтодору" госгарантии на 23,5 млрд грн. В частности, "Укравтодор" 28 апреля получил госгарантии на 19,274 млрд грн, 18 декабря - на 1 млрд грн и 22 декабря на 2,25 млрд грн и 1 млрд грн.



"Укравтодор" разместил на внутреннем рынке 12-месячные облигации на сумму 5,78 млрд грн в апреле прошлого года, на 5,08 млрд грн в июне и на 3,5 млрд грн в ноябре. Помимо того в августе "Укравтодор" разместил трехлетние облигации на сумму 2,87 млрд грн, а в ноябре - пятилетние на 2 млрд грн. Покупателем их выступал Укрэксимбанк.



По данным "Укравтодора", сперва ставка по облигациям составляла 10,5%, а потоми была снижена до 9,99%.



Помимо того в декабре госагентство привлекло 4,25 млрд грн от трех госбанков: по 1 млрд грн от Укргазбанка и Укрэксимбанка, а также 2,25 млрд грн от Ощадбанка.



В нынешнем году правительство Украины уже утвердило предоставление "Укравтодору" гарантий на 20 млрд грн на займы сроком до 15 лет и перечень проектов, на реализацию которых могут привлекаться средства под эти гарантии в счет увеличения объемов строительства новых дорог и реконструкции.



Государственное агентство автомобильных дорог Украины обеспечивает реализацию государственной политики в сфере дорожного хозяйства и управления автомобильными дорогами.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



