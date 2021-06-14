Метинвест продолжает масштабную модернизацию на ИнГОКе

Ингулецкий ГОК компании "Метинвест" продолжает строительство стратегического объекта - циклично-поточной технологии в карьере. Инвестиции в проект составили более 45 млн долл.
Комплекс рудной циклично-поточной технологии (ЦПТ) с производительностью 27 млн тонн руды в год – один самых масштабных проектов Ингулецкого ГОКа за последние десятилетие. Он состоит из двух трактов – Восточного и Западного и предназначен для крупного дробления и транспортировки руды с отметки -300 м на рудообогатительную фабрику №1.
Все строительно-монтажные работы на комбинате планируют закончить к концу июля. На данном этапе выполнили монтаж дробилки крупного дробления, пластинчатых питателей. Продолжается сборка конвейеров и навеска ленты, прокладка кабельно-проводниковой продукции, монтаж систем аспирации, пожаротушения, сигнализации и средств связи. Промышленные испытания ЦПТ с подачей руды планируют провести в августе.
Новый комплекс позволит комбинату строить долгосрочные планы по добыче дополнительных объемов богатой железом руды. Кроме того, за счет экологически чистого и экономичного конвейерного транспорта в карьере снизится техногенная нагрузка на окружающую среду, операционные и эксплуатационные затраты.