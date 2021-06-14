В Укроборонпроме заявили о росте производства на 21% Объемы производства ГК "Укроборонпром" за январь-апрель 2021 года выросли на 21%. Как передает Укринформ, об этом на пресс-конференции Всеукраинского форума "Украина-30. Экономика без олигархов" сказал генеральный директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев.



"Мы за 4 месяца получили рост на предприятиях Укроборонпрома на 21%. В 2,5 раза больше подписано внешнеэкономических контрактов, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Ю.Гусев.



По его словам, сумма заключенных спецэкспортерами контрактов за 4 месяца 2021 года составляет 280 млн долл.



Директор Укроборонпрома выразил надежду, что Верховная Рада в ближайшие недели рассмотрит во втором чтении законопроект № 3822 "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности", которая станет фундаментом для стремительного развития государственного оборонного комплекса и создаст условия для кооперации со стратегическими партнерами.



Как сообщал Укринформ, чистая прибыль государственного концерна "Укроборонпром" за 2020 год выросла на 108,36% по сравнению с 2019 годом и составляет 2,5 млрд грн (1,2 млрд грн в 2019 году).



29 января Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3822 "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности", необходимый для реформирования государственного сегмента оборонно-промышленного комплекса и реорганизации госконцерна "Укроборонпром".



Документом, в частности, предусмотрено преобразование Укроборонпрома в акционерное общество, создание бизнес-объединений (ГБО) в форме акционерных обществ, а также хозяйственных обществ на базе предприятий концерна.



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