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Тарифы на отопление поднимутся на 40%

14.06.21 16:57 , Бизнес Цензор
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Предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ) прогнозируют рост тарифов на отопление на 15-40% с учетом предложенных газопоставляющей компанией "Нафтогаз Трейдинг" условий поставок топлива. Об этом сообщает пресс-служба отраслевого объединения "Укртеплокоммунэнерго".

Согласно сообщению "Нафтогаз Трейдинг" в новых договорах на закупку газа для предприятий ТКЭ предусмотрел требования авансовых платежей, квотирование объемов потребления и списание средств со счетов предприятий в случае возникновения задолженности.

При этом за нарушение сроков оплаты, предусмотренных договором, к предприятиям ТКЭ будут применяться штрафные санкции в размере 10% от общего месячного объема поставки.

"Укртеплокоммунэнерго" также утверждает, что предложенные "Нафтогаз Трейдингом" квоты на поставки газа ниже необходимых на 10-15%.

"По предварительным прогнозам, при таких условиях поставки газа конечный тариф на отопление в Украине в отопительном сезоне может вырасти на 15-40% в зависимости от города", – отмечается в сообщении.

При этом примерный договор поставки природного газа для производства тепловой энергии, который предприятия ТКЭ получили от ООО "Нафтогаз Трейдинг" 29 мая, предусматривает цену газа на производство тепловой энергии на уровне 7583,89 грн с НДС и транспортировкой.

Как сообщалось, ранее НАК "Нафтогаз Украины" предложил трехлетний договор на поставку газа для производителей тепла. В первый год (с июня 2021 года и в течение 13 месяцев) тариф на газ для предприятий теплокоммунэнерго составит 7,42 грн за кубометр (с НДС, но без учета тарифа на транспортировку).

Напомним, ранее Кабинет министров отказался продлевать действие спецобязательств "Нафтогаза" по продаже газа производителям тепла, с 20 мая теплокоммунэнерго должны самостоятельно покупать топливо по рыночным ценам.

В свою очередь в Ассоциации городов заявили, что из-за этого решения Кабмина уже в мае жители 120 городов могут остаться без горячей воды, с октября – без централизованного отопления, а тарифы на отопление и горячую воду стремительно вырастут.

МинПром

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