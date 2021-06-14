Разумков призывает подать законопроект о промполитике на рассмотрение Рады Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призывает Кабинет министров внести в парламент законопроект о государственной промышленной политике.



Об этом спикер сказал во время заседания Согласительного совета, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВР.



"Во время командировки ко мне обратились представители бизнеса относительно законопроекта «О государственной промышленной политике». Несколько месяцев тому назад было заявлено, что этот документ будет внесён Кабинетом Министров. Однако по состоянию на сегодняшний день его нет в стенах парламента", - сказал Д.Разумков.



Спикер обратился к Кабинету министров с призывом внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект "О государственной промышленной политике".



Он также заявил, что Верховная Рада в случае необходимости готова принять участие в разработке документа.



"Если есть проблемы в Кабинете Министров, то мы можем это сделать через депутатский корпус. Я уверен, что коллеги будут готовы присоединиться. Давайте постараемся, чтобы законопроект появился", - подчеркнул Д.Разумков.



Он также сообщил, что передаст президенту и премьер-министру обращение от работников ряда предприятий в поддержку законопроектов по промышленности.



Глава парламента также проинформировал, что во время посещения завода "Электронмаш" во Львове ему передали 150 тыс. подписей за принятие законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" относительно создания предпосылок для стабильного развития и модернизации отечественной промышленности" (№ 3739 ).



"Параллельно попросили обратиться и к Президенту государства, и к Премьер-министру Украины с просьбой помочь украинской промышленности. Речь идет не только об этом законопроекте, но и о ряде других инициатив, которые сегодня находятся на рассмотрении в парламенте, чтобы мы быстро и качественно помогли украинской промышленности и бизнесу", - сказал Д.Разумков.



Он отметил, что выполнит просьбу представителей украинского бизнеса обратиться к президенту и главе правительства.



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