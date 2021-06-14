Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Беларусь возобновила прокачку нефти из РФ в Польшу

14.06.21 15:59 , Интерфакс
печать
размер текста:

"Гомельтранснефть Дружба" возобновила прокачку нефти из РФ в Польшу по МН "Мозырь-Брест" после планового ремонта, говорится в сообщении компании.

"Работы направлены на повышение надежности магистрального нефтепровода на участке ЛПДС "Мозырь" - государственная граница с Республикой Польша. В настоящее время МН Мозырь - Брест работает в штатном режиме", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что с 8 по 13 июня в рамках ремонта заменен участок магистрального нефтепровода Мозырь - Брест DN600 длиной 250 метров, проведен ремонт и обслуживание задвижек на нефтеперекачивающих станциях и линейной части нефтепровода. Работы велись в условиях плановой остановки перекачки сырья.

9 июня "Транснефть" проинформировала, что белорусская сторона на несколько дней приостанавливает прокачку нефти в направлении Польши для плановых работ на нефтепроводе "Дружба".

Польский трубопроводный оператор PERN пояснил, что приостановка прокачки соответствует ежемесячному графику, предоставленному "Транснефти" и клиентам в Польше и Германии.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:40
Инвестиции в Китай превысили допандемийный уровень
15:17
Декарбонизация станет одним из 5 кластеров развития экономики
14:59
Первые объекты в рамках большой приватизации уже подготовлены к продаже – Шмыгаль
14:37
В Минэкономики продолжают играться с ценами на бензин
14:16
О посткризисном восстановлении экономики говорить пока рано
13:58
Украинские металлурги заявили о проблемах с поставками лома
13:36
В Украине неизвестно где зависли 7 млрд долл. инвестиций
13:17
В Украине создадут фонд для трансформации угольных регионов
12:57
Импорт автомобильных бензинов в мае 2021 вырос на 34%
12:49
Если не изменить з/п о промвыбросах, он остановит промышленность – Магера
12:37
Металлурги Украины по прогнозам увеличат выплавку стали на 5%
12:14
Нафтогаз хочет судиться с Газпромом из-за газа, которого еще нет
11:57
Власть будет работать по Национальной экономической стратегии – Шмыгаль
11:37
Суд отказал Укрэнерго в иске к Д.Трейдинг
11:17
Цены на нефть растут на фоне улучшения перспектив спроса
10:58
Машиностроение КНР похвасталось устойчивым ростом доходов и прибыли
10:41
Дерипаска проиграл иск об отмене американских санкций
10:37
АМКР снизил выпуск проката на 2,6%
10:17
Рекордно высокие цены на сталь в Индии продолжат расти
09:53
Запорожская АЭС вывела в резерв четвертый энергоблок
11.06.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!