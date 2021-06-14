В Минэкономики продолжают играться с ценами на бензин Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Очередные расчеты по состоянию на 1 июня предоставила НАК "Нафтогаз Украины".



Об этом сообщается на сайте Минэкономики.



Расчетные цены повышены для бензина с 24,92 грн до 25,82 грн за литр, для дизельного топлива с 20,91 грн до 22,09 грн за литр.



Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,82 грн за литр, дизельного топлива - 29,09 грн за литр.



Напомним, Кабинет министров с 15 мая ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 5 грн на бензин и 7 грн дизельное топливо.



Согласно постановлению, НАК "Нафтогаз Украины" подает расчеты Министерству экономики ежемесячно до 1, 11 и 21 числа.



Кроме того, Кабинет министров внес изменения в методику определения средней оптовой цены на бензин и дизельное топливо. Согласно приблизительным расчетам, средняя оптовая цена может увеличиться на 55 коп. за литр для бензина и 61 коп. для дизельного топлива.



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