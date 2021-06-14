Декарбонизация станет одним из 5 кластеров развития экономики Министерство экономики Украины определило пять кластеров развития экономики: "технологическое производство", "энергетическая безопасность и декарбонизация", "безопасность жизни", "город мастеров" и "транспорт и инфраструктура", сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко в ходе форума "Украина 30" 14 июня.



По его словам, к настоящему времени уже проведен детальный анализ составления рейтингов на основе данных и дальнейшее смежное влияние соответствующих кластеров один на одного.



"Мы вернулись к межотраслевым балансам для того, чтобы понять, где нам найти эти точки роста, и для того, чтобы эффективно использовать существующие ресурсы", — сказал он.



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