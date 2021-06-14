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Декарбонизация станет одним из 5 кластеров развития экономики
14.06.21 15:17 , green deal
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Министерство экономики Украины определило пять кластеров развития экономики: "технологическое производство", "энергетическая безопасность и декарбонизация", "безопасность жизни", "город мастеров" и "транспорт и инфраструктура", сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко в ходе форума "Украина 30" 14 июня.
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