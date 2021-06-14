Первые объекты в рамках большой приватизации уже подготовлены к продаже – Шмыгаль Первые объекты в рамках большой приватизации уже подготовлены к продаже Фондом государственного имущества Украины. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Всеукраинского форума "Украина 30. Экономика без олигархов".



"Принятие 20 марта этого года закона 4543, благодаря голосованию в Верховной раде, устранило последнее препятствие для возобновления приватизации крупных государственных предприятий, или так называемой "Большой приватизации". И уже сейчас первые объекты готовы, по информации Фонда государственного имущества Украины", - отметил он.



Премьер подчеркнул, что национальной экономической стратегией-2030 предусмотрено уменьшение роли государства, как владельца крупных предприятий. В ее подчинении должны функционировать исключительно стратегически или социально важные предприятия.



В то же время начало "Большой приватизации" станет позитивным сигналом для инвесторов.



"Разблокирование большой приватизации - это абсолютно четкий сигнал о том, что Украина готова сотрудничать с инвесторами, готова к инвестициям, что мы обеспечим прозрачные и честные продажи крупных предприятий в Украине", - подчеркнул Д.Шмыгаль.



Напомним, ранее глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявлял, что фонд завершил всю необходимую работу для начала "Большой приватизации" и теперь ожидает утверждения документов Кабинетом министров, что позволит запустить аукционы по продаже крупных объектов.



Как известно, в прошлом году Фонд госимущества рассчитывал получить доход от приватизации в размере 400 млн грн. Результаты года превзошли ожидания более чем в шесть раз и составили 2,5 млрд грн.



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