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О посткризисном восстановлении экономики говорить пока рано

14.06.21 14:16 , РБК Украина
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Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе-апреле 2021 года, по оценке, сократился на 0,6%. О посткризисном восстановлении экономики говорить пока рано.

Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

Как отмечается в обзоре, в апреле большинство основных видов экономической деятельности продемонстрировали существенное улучшение ситуации. Но на фоне все еще пессимистических настроений бизнеса и усиленных карантинных ограничений в отдельных регионах "красной зоны" эпидемиологической опасности такое улучшение в основном пока что является эффектом низкой статистической базы сравнения прошлого года, когда в марте-апреле 2020 года наблюдался пик негативного эффекта на все сферы экономики от действия глобальных жестких карантинных ограничений как внутри страны, так и за ее пределами.

"То есть существенно лучшие количественные данные апреля 2021 года пока лишь подтверждают тот факт, что бизнес успешно адаптировался к работе в условиях карантина. Вместе с тем мы не можем пока говорить о посткризисном оздоровлении экономики. На это нужно больше времени", - говорится в обзоре.

Напомним, Кабинет министров одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы. Прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 2022 год ухудшен с 4,3% до 3,8%.

Отметим, экономика Украины в первом квартале 2021 года продолжала сокращаться, и по предварительным данным Госстата реальный ВВП упал на 2,0%.

МинПром

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