Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украинские металлурги заявили о проблемах с поставками лома

14.06.21 13:58 , uaprom.info
печать
размер текста:

Украинские металлургические предприятия заявляют о проблемах с обеспечением металлоломом на фоне резкого роста экспортных поставок вторсырья. С начала года поставки лома на внешние рынки выросли в 9 раз и составили 146 тыс. т.

Об этом пишет Бизнес-портал UAprom в статье "Дефицитное сырье: почему Украине нужен временный запрет на экспорт металлолома".

Согласно прогнозам Объединения предприятий "Укрметаллургпром", если такие темпы экспорта металлолома сохранятся в текущем году, то совокупный объем сырья по итогам 2021-го может достигнуть 1 млн. т, что составляет треть от всего объема заготовки лома в Украине.

Александр Каленков, президент "Укрметаллургпрома", отмечает, что на сегодня меткомбинаты вынуждены увеличивать затраты на закупку сырья. Кроме того, запасы лома на заводах постепенно уменьшаются.

"Это очень плохой тренд. Если его не остановить, то мы придем к тому, что затраты будут еще больше увеличиваться и давить на себестоимость, а запасы лома будут сокращаться до критических величин", - сказал эксперт.

По его словам, в условиях дефицита лома некоторые метпредприятия будут вынуждены останавливать выплавку стали.

Каленков также напомнил, что основными покупателями украинского лома выступают предприятия Турции, где действуют нерыночные методы господдержки металлургии, и непризнанного Приднестровья, которые могут рассчитывать на дешевые ресурсы, предоставляемые Россией. Это искажает конкуренцию и ослабляет позиции украинского ГМК, говорит он.

"Есть два способа решить проблему. Первый – скорректировать размер пошлины через внесение изменений в соответствующий закон. Второй – принять решение, возможно, даже на СНБО, о временном запрете экспорта лома вообще. Потому что ситуация с экономической точки зрения критическая. Это вредит нашему государству, торговому балансу и поступлениям в бюджет", - подчеркнул президент "Укрметаллургпрома".

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:16
О посткризисном восстановлении экономики говорить пока рано
13:36
В Украине неизвестно где зависли 7 млрд долл. инвестиций
13:17
В Украине создадут фонд для трансформации угольных регионов
12:57
Импорт автомобильных бензинов в мае 2021 вырос на 34%
12:49
Если не изменить з/п о промвыбросах, он остановит промышленность – Магера
12:37
Металлурги Украины по прогнозам увеличат выплавку стали на 5%
12:14
Нафтогаз хочет судиться с Газпромом из-за газа, которого еще нет
11:57
Власть будет работать по Национальной экономической стратегии – Шмыгаль
11:37
Суд отказал Укрэнерго в иске к Д.Трейдинг
11:17
Цены на нефть растут на фоне улучшения перспектив спроса
10:58
Машиностроение КНР похвасталось устойчивым ростом доходов и прибыли
10:41
Дерипаска проиграл иск об отмене американских санкций
10:37
АМКР снизил выпуск проката на 2,6%
10:17
Рекордно высокие цены на сталь в Индии продолжат расти
09:53
Запорожская АЭС вывела в резерв четвертый энергоблок
09:42
ЕС намерен продлить квоты на импорт стали на три года
09:09
Boeing нашел покупателей на невостребованные из-за пандемии самолеты
08:58
Страны G7 решили стать углеродно нейтральными к 2050 году
08:02
Украина готова обсуждать компенсации после запуска Севпотока-2
11.06.21
17:57
На руднике Ярославского заявили о блокировании работы правоохранителями
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!