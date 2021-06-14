Если не изменить з/п о промвыбросах, он остановит промышленность – Магера Итоговый законопроект о промышленных выбросах должен учитывать экономические реалии. Иначе он может в одночасье остановить украинскую промышленность, считает народный депутат Сергей Магера.



Он отметил, что экологическая трансформация экономики сегодня стоит первым пунктом в повестке дня. "Ее проведение позволит нашей стране достичь климатической нейтральности и вписаться в архитектуру будущей мировой экономики, которое, по всей видимости, будет зеленым. Проблема в том, что наша власть все необходимые реформы делает только на бумаге, в то время как власти развитых стран уже десятки лет оказывают бизнесу финансовую поддержку во внедрении экотехнологий", - отметил нардеп.



При этом он обратил внимание на то, что Национальный план Украины по сокращению выбросов, Второй национально-определенный вклад в Парижское соглашение, законопроект №4167 объединяет тот факт, что они не подкреплены реальными экономическими аргументами. В частности в них не указано, за счет каких источников финансирования и государственных стимулов наша страна собирается достичь заявленных амбициозных целей по декарбонизации. Нардеп выразил уверенность, что авторы документов не советовались с бизнесом и ведущими отраслевыми экспертами, и понятия не имеют, каково реальное состояние промышленности в Украине.



"Сегодня продолжается работа над третьей редакцией з/п №4167 о промышленном загрязнении. Народные депутаты дважды отклоняли его из-за откровенно вредоносного содержания для промышленности. Авторы документа возлагают на промышленные предприятия обязательства за свой счет (!!!) внедрить лучшие технологии и методы управления (НДТМ) всего за четыре (!!!) года. Для сравнения: компании из стран Восточной Европы получили на это до 20 лет времени. А еще - мощную финансовую поддержку из фондов Европейского Союза, которая исчисляется сотнями миллиардов", - подчеркивает С.Магера.



Он также обратил внимание на то, что внедрение европейского сборника наилучших технологий и методов (НДТМ) обойдется украинским промышленникам в 270 млрд грн. По замыслу авторов з/п, эти инвестиции бизнес должен осуществить за собственный счет. Нардеп считает это нереалистичным, поскольку кризисный 2020 год украинские промышленные предприятия закончили с убытками в 338 млрд грн. При таких финансовых показателях о каких-либо серьезных инвестициях в экомодернизацию производства в ближайшие годы не может идти речи.



"При этом без ответа остаются два вопроса: почему власть отказывается разрабатывать механизмы государственно-частного партнерства, без которых экомодернизацию не провести, и почему мы взяли как пример для воплощения европейский сборник НДТМ – если таких обязательств перед ЕС у нас нет. Нам необходимо не копировать европейские нормы и технологии, а дать возможность принять участие в модернизации украинским производителям оборудования. Ведь это – дополнительный толчок к развитию нашей экономики", - уверен С.Магера.



"Законопроект о промышленных выбросах очень важен для Украины. Он во многом определит, насколько конкурентоспособной будет национальная промышленность через 10-15 лет. Выбор у нас небольшой: или вписаться в глобальные экологические тренды, или потерять экспортные рынки. Рабочую группу, на мой взгляд, стоит усилить за счет включения ведущих отраслевых экспертов и представителей бизнеса", - резюмировал политик.



МинПром



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