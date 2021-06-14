В Украине создадут фонд для трансформации угольных регионов Трансформацию угольных регионов Украины правительство при поддержке европейских партнеров планирует начать в этом году, а также продолжается диалог с партнерами относительно создания мультидонорского фонда.



Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время Всеукраинского форума "Украина 30. Экономика без олигархов", передает Укринформ.



"Уже в этом году мы планируем начать трансформацию угольных регионов при поддержке европейских партнеров. Продолжается диалог относительно создания мультидонорского фонда трансформации угольных регионов", - сказал Д.Шмыгаль.



Он отметил, что Кабинет министров уже создал координационный центр по вопросам трансформации угольных регионов, начал работу секретариат энергетического партнерства.



Кроме того, Д.Шмыгаль заметил, что такую ​​трансформацию закладывали и в Национальную экономическую стратегию до 2030 года, которую принимали три месяца назад с целью обеспечения экономического роста для Украины и повышения благосостояния украинцев.



"За три месяца мы уже успели показать, что двигаемся в соответствии со стратегией, это движение способствует экономическому восстановлению Украины. Основой основ экономической политики правительства является макроэкономическая стабильность. Для успешного внедрения всех реформ нужно построить страну с устойчивыми публичными финансами, развитым финансовым сектором. Правительство сделало существенный шаг в этом направлении - 21 мая впервые была одобрена бюджетная декларация на три года", - сказал премьер.



Он отметил, что бюджетная декларация для бизнеса очень важна, потому что обеспечивает определенность и прогнозируемость власти.



Правительство Украины планирует при поддержке Германии начать по меньшей мере два пилотных проекта по трансформации угольных регионов уже в этом году.



В конце 2020 года Министерство энергетики прогнозировало, что убыточные шахты в Украине можно будет закрыть в течение 10 лет. До 2070 года Украина планирует полностью отказаться от ископаемых видов топлива и стать климатически нейтральной.



Всеукраинский форум "Украина 30. Экономика без олигархов" проходит в Киеве 14 - 16 июня. В частности, 14 июня участники форума обсудят Национальную экономическую стратегию до 2030 года, которую правительство утвердило 3 марта 2021 года.



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