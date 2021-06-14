Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Украине создадут фонд для трансформации угольных регионов

14.06.21 13:17 , Укринформ
печать
размер текста:

Трансформацию угольных регионов Украины правительство при поддержке европейских партнеров планирует начать в этом году, а также продолжается диалог с партнерами относительно создания мультидонорского фонда.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время Всеукраинского форума "Украина 30. Экономика без олигархов", передает  Укринформ.

"Уже в этом году мы планируем начать трансформацию угольных регионов при поддержке европейских партнеров. Продолжается диалог относительно создания мультидонорского фонда трансформации угольных регионов", - сказал Д.Шмыгаль.

Он отметил, что Кабинет министров уже создал координационный центр по вопросам трансформации угольных регионов, начал работу секретариат энергетического партнерства.

Кроме того, Д.Шмыгаль заметил, что такую ​​трансформацию закладывали и в Национальную экономическую стратегию до 2030 года, которую принимали три месяца назад с целью обеспечения экономического роста для Украины и повышения благосостояния украинцев.

"За три месяца мы уже успели показать, что двигаемся в соответствии со стратегией, это движение способствует экономическому восстановлению Украины. Основой основ экономической политики правительства является макроэкономическая стабильность. Для успешного внедрения всех реформ нужно построить страну с устойчивыми публичными финансами, развитым финансовым сектором. Правительство сделало существенный шаг в этом направлении - 21 мая впервые была одобрена бюджетная декларация на три года", - сказал премьер.

Он отметил, что бюджетная декларация для бизнеса очень важна, потому что обеспечивает определенность и прогнозируемость власти.

Правительство Украины планирует при поддержке Германии начать по меньшей мере два пилотных проекта по трансформации угольных регионов уже в этом году.

В конце 2020 года Министерство энергетики прогнозировало, что убыточные шахты в Украине можно будет закрыть в течение 10 лет. До 2070 года Украина планирует полностью отказаться от ископаемых видов топлива и стать климатически нейтральной.

Всеукраинский форум "Украина 30. Экономика без олигархов" проходит в Киеве 14 - 16 июня. В частности, 14 июня участники форума обсудят Национальную экономическую стратегию до 2030 года, которую правительство утвердило 3 марта 2021 года.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:16
О посткризисном восстановлении экономики говорить пока рано
13:58
Украинские металлурги заявили о проблемах с поставками лома
13:36
В Украине неизвестно где зависли 7 млрд долл. инвестиций
12:57
Импорт автомобильных бензинов в мае 2021 вырос на 34%
12:49
Если не изменить з/п о промвыбросах, он остановит промышленность – Магера
12:37
Металлурги Украины по прогнозам увеличат выплавку стали на 5%
12:14
Нафтогаз хочет судиться с Газпромом из-за газа, которого еще нет
11:57
Власть будет работать по Национальной экономической стратегии – Шмыгаль
11:37
Суд отказал Укрэнерго в иске к Д.Трейдинг
11:17
Цены на нефть растут на фоне улучшения перспектив спроса
10:58
Машиностроение КНР похвасталось устойчивым ростом доходов и прибыли
10:41
Дерипаска проиграл иск об отмене американских санкций
10:37
АМКР снизил выпуск проката на 2,6%
10:17
Рекордно высокие цены на сталь в Индии продолжат расти
09:53
Запорожская АЭС вывела в резерв четвертый энергоблок
09:42
ЕС намерен продлить квоты на импорт стали на три года
09:09
Boeing нашел покупателей на невостребованные из-за пандемии самолеты
08:58
Страны G7 решили стать углеродно нейтральными к 2050 году
08:02
Украина готова обсуждать компенсации после запуска Севпотока-2
11.06.21
17:57
На руднике Ярославского заявили о блокировании работы правоохранителями
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!