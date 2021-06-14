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Импорт автомобильных бензинов в мае 2021 вырос на 34%

14.06.21 12:57 , Бизнес Цензор
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Импорт автомобильных бензинов в мае 2021 года достиг 114,7 тыс. тонн, что на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (85,7 тыс. тонн). Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95".

Поставки бензинов из Беларуси в мае 2021 года по сравнению с маем-2020 выросли до 86,7 тыс. тонн (+28,2%). Также значительно увеличились отгрузки в Украину с НПЗ PNK ORLEN – на 58%, до 27,7 тыс. тонн.

При этом внутреннее производство бензинов по итогу отчетного месяца снизилось на 4% до 88,4 тыс. тонн, по сравнению с маем прошлого года. В частности, Кременчугский НПЗ сократил выпуск бензинов на 4,1%, до 77,8 тыс. тонн. На Шебелинский завод в мае пришлось 10,6 тыс. тонн, что на 3,6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Отмечается, что в мае баланс рынка бензинов в Украине вырос на 14,3% (на 25,4 тыс. тонн), до 203 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (177,7 тыс. тонн).

Доля украинских бензинов в общем балансе рынка в мае текущего года составила 43,5% против 51,8% в мае прошлого года.

По итогам четырех месяцев текущего года в Украину было импортировано 476,7 тыс. тонн бензинов, что на 29% больше показателя января-мая прошлого года.

МинПром

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