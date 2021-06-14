Металлурги Украины по прогнозам увеличат выплавку стали на 5% Металлургические предприятия Украины, как ожидается, по итогам 2021 года увеличат выплавку стали на 5% по сравнению с 2020 годом – до 21,72 млн тонн.



Согласно правочным документам Министерства экономики, выпуск общего проката возрастет также на 5% - до 19,39 млн тонн, как и выплавка чугуна на 5% – до 21,52 млн тонн, передает Интерфакс-Украина.



В министерстве уточнили, что прогноз основан на производственных показателях января-мая текущего года, обобщенных объединением "Укрметаллургпром". При этом в Минэнерго утверждают, что при сохранении существующих тенденций поставки металлолома на метпредприятия в 2021 году возрастут на 13% - до 3,28 млн тонн.



Выпуск труб в 2021 году может увеличиться на 9% - до 931 тыс. тонн, кокса - на 3%, до 9,928 млн тонн, огнеупоров - на 7%, до 235 тыс. тонн.



Как сообщалось, в январе-мае 2021 года в Украине произведено 14,03 млн тонн агломерата (107,8% к январю-маю-2020), 4,11 млн тонн кокса валового 6%-ной влажности (102,2%), 8,9 млн тонн чугуна (109,1%), 8,98 млн тонн стали (108,3%), 8 млн тонн проката (108%), 0,39 млн тонн трубной продукции (115,8%).



В 2020 году было произведено 31,9 млн тонн агломерата (103,3% к 2019 году), 9,6 млн тон кокса валового 6%-ной влажности (96,1%), 20,4 млн тонн чугуна (101,8%), 20,6 млн тонн стали (98,9%), 18,427 млн тонн проката (101,2%), 0,85 млн тонн трубной продукции (83,8%).



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