Нафтогаз хочет судиться с Газпромом из-за газа, которого еще нет Украина готова подать иск против российского "Газпрома", если российский монополист не будет содействовать транзиту из Средней Азии через газотранспортную систему Украины. Этот газ мог бы заполнить ГТС Украины.



Об этом сказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью изданию Financial Times.



"Речь идет о десятках миллиардов кубических метров. Только лишь газ из Средней Азии может заполнить всю украинскую систему транзита газа", - сказал он.



Как отметил Ю.Витренко, "Нафтогаз" готовит официальные запросы для получения разрешения на транзит газа из Средней Азии по системе "Газпрома" и на согласование могут уйти месяцы.



Если "Газпром" откажет, то следующим шагом будет жалоба в антимонопольные органы Евросоюза и подача иска в международный арбитраж.



Ю.Витренко отметил, что судебные разбирательства могут затянуться на годы.



"Газпром" уже 15 лет запрещает транзит по своей газотранспортной системе из Средней Азии в Украину.



Ранее Ю.Витренко неоднократно заявлял о планах разблокировать транзит газа из Средней Азии и о намерениях подать иски к "Газпрому".



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