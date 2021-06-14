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Власть будет работать по Национальной экономической стратегии – Шмыгаль

14.06.21 11:57 , Интерфакс Украина
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что Национальная экономическая стратегия ляжет в основу Программы деятельности правительства.

"Национальная экономическая стратегия вместе с другими стратегическими документами, планом реализации инициатив президента, перечнем приоритетных законопроектов и бюджетной декларации на 2022-24 года, ляжет в основу Программы деятельности правительства, которую в этом году мы будем подавать в парламент", - сказал Д.Шмыгаль на Всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов" в понедельник в Киеве.

По его словам, в 2021 году правительство совершенствует процесс подготовки Программы деятельности и Плана действий с учетом международного опыта.

МинПром

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