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Цены на нефть растут на фоне улучшения перспектив спроса

14.06.21 11:17 , Укринформ
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Цены на нефть повысились в понедельник, 14 июня, на фоне улучшения перспектив спроса на топливо в Америке и Европе, а также быстрой вакцинации от COVID-19 и снятия карантинных ограничений.

Как передаёт Укринформ, об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составлял 73,01 долл. за баррель, что на 0,32 долл. (0,44%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX составила 71,23 долл. за баррель, что на 0,32 долл. (0,45%) выше итогового значения предыдущей сессии. Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне 72,69 и 70,91 долл. соответственно.

В Северной Америке и на большей части Европы дорожный трафик возвращается к уровню, предшествующему пандемии. При этом в воздух подымается все больше самолетов, поскольку ослабляются карантинные ограничения. Все это обеспечило 3-недельный рост нефтяных котировок.

Оптимизм трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть в развитых странах повышается благодаря быстрой вакцинации и снятию карантинных ограничений. Так, согласно опросу CBS News, американцы стали более спокойно встречаться с друзьями, возвращаться на работу, а также посещать массовые мероприятия. Тем временем, среднедневной объем авиаперевозок в США впервые с начала пандемии превысил 2 млн пассажиров.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что мировой спрос на нефть вернется к допандемийному уровню к концу 2022 года. В 2021 году, как ожидают в МЭА, спрос увеличился на 5,4 млн б/с - до 96,4 млн б/с, а в 2022 году - на 3,1 млн б/с.

Количество нефтяных вышек в США выросло на 6 ед. — до 365 ед.. Это самый высокий показатель с апреля 2020 г., отмечается в еженедельном отчете нефтесервисной компании Baker Hughes Co. Это был самый большой еженедельный рост показателя за месяц, поскольку буровые компании стремились извлечь выгоду из растущего спроса.

МинПром

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