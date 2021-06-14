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Машиностроение КНР похвасталось устойчивым ростом доходов и прибыли

14.06.21 10:58 , Металлургпром
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В первые четыре месяца текущего года в китайской машиностроительной промышленности наблюдался устойчивый рост доходов и прибыли, свидетельствуют данные Министерства промышленности и информатизации (МПИ) КНР.

Согласно данным вышеупомянутого ведомства, за период с января по апрель 2021 года операционные доходы машиностроительного сектора составили 7,93 трлн юаней (около 1,24 трлн долл. США). Данный показатель увеличился на 43,5% в годовом исчислении, при этом среднегодовой рост за последние два года составил 7,53%.

В январе-апреле этого года общая прибыль предприятий сектора выросла на 95,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 470 млрд юаней. Среднегодовой рост показателя за последние два года составил 13,47%.

Данные МПИ также свидетельствуют, что за последние два года среднегодовой рост добавленной стоимости сектора за этот период составил 9,5%.

МинПром

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