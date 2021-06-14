АМКР снизил выпуск проката на 2,6%

ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" в январе-мае 2021 года снизил выпуск общего проката, по оперативным данным, на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,92 млн тонн.
Как сообщил представитель предприятия, выплавка стали за этот период возросла на 1,4% - до 2,03 млн тонн, чугуна - на 10,9%, до 2,32 тыс. тонн. При этом производство агломерата увеличилось на 7,1% - до 4,07 млн тонн.
В мае произведено около 400 тыс. тонн проката, 430 тыс. тонн стали, 490 тыс. тонн чугуна, 900 тыс. тонн агломерата.
"ArcelorMittal Кривой Рог" по итогам 2020 года снизил выпуск общего проката на 3,8% по сравнению с предыдущим годом - до 4,49 млн тонн, стали на 12,1% - до 4,68 млн тонн, чугуна - на 6,9%, до 4,95 млн тонн. При этом производство агломерата уменьшилось на 7,9% - до 9 млн тонн.