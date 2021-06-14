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Рекордно высокие цены на сталь в Индии продолжат расти

14.06.21 10:17 , Steelland
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Рекордно высокие цены на сталь в Индии, вероятно, продолжат расти во второй половине текущего финансового года, поскольку ожидается, что спрос будет повышаться на фоне продолжающейся второй волны пандемии, из-за которой перспективы спроса в первой половине оставались слабыми и неопределенными. Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства Brickwork Ratings (BWR) в пятницу.

"Спрос в автомобильном секторе, как ожидается, вырастет в сезон фестивалей во второй половине года, когда поставки уже находятся в списке ожидания в настоящее время из-за узких мест производства. Также заметно оживление в секторах строительства и недвижимости. Таким образом, похоже, что нет никакого принуждения о снижении цен на сталь в ближайшем будущем", - говорится в отраслевом обзоре BWR.

Повышение цен не только приводит к росту затрат на инфраструктуру, проекты в сфере недвижимости, потребительских товаров и неоднократному росту цен на автомобили, но и увеличивает производственные затраты экспортеров инженерных систем, которые также используют сталь в качестве исходного материала.

Прогноз цены на горячекатаный / холоднокатаный рулон (HRC / CRC) были пересмотрены BWR в сторону повышения примерно на 5 000 рупий за тонну, до 70 000 и 83 000 рупий за тонну, соответственно.

Однако внутренние цены на сталь остаются на 15-20% ниже, чем на импортную сталь.

Временное сокращение производства в Индии из-за использования кислорода в медицинских целях, рост цен на сырье для железной руды примерно на 4000 рупий за тонну и увеличение стоимости перевозки из-за более высоких цен на дизельное топливо являются одними из дополнительных причин для роста внутренних цен на сталь, сказал представитель BWR.

Основной причиной роста мировых цен на сталь является ограничение экспорта Китаем. Большая часть китайской стали в настоящее время потребляется внутри КНР, что приводит к дефициту предложения в мировой торговле.

МинПром

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