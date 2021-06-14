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Украина готова обсуждать компенсации после запуска Севпотока-2

14.06.21 08:02
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Киев готов вести переговоры о компенсации за потери поступлений от транзита газа после запуска газопровода "Северный поток-2".

Об этом в интервью немецкому изданию Welt заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Deutsche Welle.

"Если нам предложат переговоры о компенсации, то это рассмотрим. Но мы не обязательно согласимся на то, что нам предложат", - отметил Кулеба.

Как сказал Кулеба, у него складывается впечатление, что в последнее время решимость США добиться компенсаций Украине в случае завершения строительства газопровода "существенно возросла". По его словам, для Украины газопровод составляет прежде всего угрозу безопасности.

"Поэтому мы говорим, что газопровод должен быть использован как рычаг, чтобы побудить Россию к конструктивной роли в мирном процессе на Востоке Украины", - отметил министр.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с президентом США Джо Байденом на полях саммита Большой семерки в Великобритании отметила, что оба лидера были едины во мнении, что сохранение транзита газа через Украину является "жизненно важным и непременным".

МинПром

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