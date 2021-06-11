Движение зеленым курсом невозможно без участия государства – Магера В Украине необходимо создать государственный Фонд декарбонизации и наполнять его налогом на выбросы СО2. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



"Государство, в свою очередь, сможет софинансировать проекты по экологической модернизации в промышленности. Так мы сразу ответим на самый главный вопрос – как именно государство поможет бизнесу внедрить дорогостоящие проекты по экомодернизации производства", - отметил он.



С.Магера напомнил, что с момента подписания Соглашения об ассоциации Украина-ЕС основное направление украинского экспорта сменилось с российского на европейское. Сегодня 41,5% украинских внешних поставок приходится на Европейский Союз. Однако вместе со сменой внешнеэкономического курса возникла необходимость проводить имплементацию европейских экологических и технологических норм, а также проводить сертификацию украинской продукции в ЕС.



"Главным трендом экономической политики Евросоюза является зеленый переход. Его суть заключается в массовом внедрении экотехнологий и достижении углеродной нейтральности ЕС к 2050 году. Адаптация европейских экологических стандартов у каждой страны проходит по-разному. Например, Польше в статусе полноправного члена Евросоюза на это понадобилось 20 лет. Все это время власти ЕС помогали польскому правительству финансировать зеленые преобразования", - отметил С.Магера.



Нардеп обратил внимание на то, что украинский зеленый курс значительно отличается от польского. Так, на правах ассоциированного участника Украина пока не получает финансовой поддержки от ЕС. Украинская власть также откровенно не спешит помогать бизнесу, видимо, надеясь, что все необходимые технологии и решения предприниматели внедрят за свой счет. С.Магера подчеркивает, что это откровенно тупиковый путь, ведь только на внедрение НДТМ в промышленности нужно более 10 млрд долл инвестиций.



"В правительстве заявляют, что инструменты государственной помощи нарабатывается. Что на этот счет есть некие протокольные поручения. При этом что, где и кем нарабатывается, непонятно. Как не понятен и тот факт, почему в соответствующие рабочие группы не включены представители бизнеса и ведущие отраслевые эксперты. Возможно, из-за такой кулуарной разработки ключевых для бизнеса решений и появляются на свет такие неграмотные и вредные для экономики инициативы, как законопроект о промзагрязнении или законопроект об экоконтроле", - подчеркивает народный депутат.



МинПром



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