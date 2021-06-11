Особые условия Украины по СВАМ не решат проблему декарбонизации – Шпенов Особые условия по СВАМ не решат проблему декарбонизации как для Украины, так и для украинских промышленных предприятий. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.



"Нужны системные решения, первым из которых должно стать создание государственного Фонда декарбонизации", - сказал он.



Как известно, 14 июля Еврокомиссия опубликует пакет климатических нормативов, одним из которых является механизм углеродной корректировки СВАМ (или углеродной пошлины СВАМ). С помощью ее внедрения Евросоюз хочет уравнять конкурентные возможности европейских промышленных предприятий и импортеров.



Власти ЕС считают, что иностранные компании, экономящие на экологической модернизации производства, незаслуженно получают конкурентные преимущества, тогда как европейский бизнес работает по строгим экологическим нормативам и тратит большие инвестиции на внедрение экотехнологий.



С 2023 года, когда СВАМ вступит в силу, импортерам придется при пересечении границ ЕС платить пошлину, размер которой будет зависеть от глубины углеродного следа в продукции. Даже если вы произвели продукцию из экологически чистых материалов, но при этом использовали электроэнергию, произведенную на угольной ТЭС, пошлину придется заплатить.



Вторая задача СВАМ – стимулирование климатических преобразований во всем мире. Европейский Союз запланировал достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Но экономика ЕС не может нормально работать в технологическом отрыве от остального мира. Поэтому при помощи углеродной пошлины Евросоюз подталкивает своих торговых партнеров осуществлять зеленый переход.



Д.Шпенов напомнил, что сегодня почти 42% украинского экспорта идет на рынок ЕС. Такие серьезные изменения условий торговли, как СВАМ, имеют для наших производителей критическое значение. "Быстро перестроить промышленность мы не сможем. ЕС к 2030 году запланировал направить на декарбонизацию и экомодернизацию около 800 млрд евро. В Украине власть до сих пор думает, где взять деньги. Поэтому СВАМ для нас не стимул, а торговый барьер, который обернется большими убытками для экспортеров", - отметил он.



"На днях представители украинской власти заявили: Украине предварительно удалось договориться с ЕС о том, что в отношении наших экспортеров будет действовать особый режим применения СВАМ. Власть преподносит это как победу. Безусловно, особые условия лучше, чем убытки по полной программе. Но победой можно было бы считать только полный вывод нашей страны из-под действия углеродной пошлины, так как ее введение противоречит условиям Соглашения об ассоциации с ЕС", - подчеркнул Д.Шпенов.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



