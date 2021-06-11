На руднике Ярославского заявили о блокировании работы правоохранителями Рудник ЧАО "Сухая Балка" (Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящий в группу DCH Александра Ярославского, заявляет о блокировании работы предприятия сотрудниками Национальной полиции Украины, прокуратуры и СБУ.



Согласно пресс-релизу компании в пятницу 11 июня в 7:00 утра в административно-бытовое помещение шахты "Юбилейная" "ворвались представители спецподразделения Нацполиции, сотрудники прокуратуры и СБУ, сорвав рабочий процесс на предприятии, силовики заблокировали работу рудника".



В пресс-релизе поясняется, что основанием прихода сотрудников силовых структур стало определение следственного судьи Центрально-Городского суда Кривого Рога, которым предусматривалось участие прокурора и следователя полиции в следственных действиях. При этом следователь полиции предъявила удостоверение, срок действия которого закончился еще в январе 2021 года, то есть она не имеет права принимать участие в данном процессуальном действии.



"Рудник "Сухая Балка", как предприятие, работающее в правовом поле, допустил всех уполномоченных участников процесса - согласно определению суда и после предоставления необходимых документов. Между тем, сотрудники правоохранительных органов приехали на предприятие в полной экипировке с автоматическим оружием, фактически заблокировав его работу", - констатирует пресс-служба.



По ее данным, силовики приняли решение о спуске в шахту. При прохождении медосмотра выяснилось, что сотрудник прокуратуры и один из понятых не могут быть допущены на горизонт работающей шахты по медицинским показателям. Кроме того, правоохранители с нарушением всех установленных правил, норм предприятия и горного закона изъявили желание в полном составе спуститься в шахту. Сотрудники прокуратуры, полиции, СБУ всячески провоцировали представителей рудника на нарушение норм спуска людей в шахту, без обеспечения должной безопасности.



"Рудник "Сухая Балка" - это предприятие, которое действует исключительно в правовом поле. На нем работает около 3000 человек. Устроенное силовиками "маски-шоу" фактически заблокировало работу одной из шахт, а значит, поставило под угрозу выполнение производственной программы. В свою очередь, это может повлиять на своевременную отгрузку продукции и выплату зарплаты", – подчеркнул генеральный директор ЧАО "Сухая Балка" Виталий Баш, которого цитирует пресс-служба.



Топ-менеджер выразил надежду, что "здравый смысл восторжествует, работа шахты будет разблокирована, а все следственные вопросы будут проходить исключительно в юридической плоскости".



В свою очередь глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец выложил на своей страницу в Facebook видео с заходом правоохранителей в административный корпус шахты, добавив его комментарием: "Сегодняшнее утро. ЧАО "Сухая Балка" г. Кривой Рог. На предприятии, на территории которого где не действуют законы Украины, где демонстративно нарушается трудовое законодательство, где права имеет только администрация, а работники только обязанности - утро начинается с следственно-оперативных действий".



Рудник "Сухая Балка" - одно из ведущих предприятий горнодобывающей отрасли в Украине. Добывает железную руду подземным способом. В состав рудника входят шахты "Юбилейная" и им. Фрунзе. Мощность рудника составляет около 3,1 млн тонн товарной руды в год. На руднике работает около 3 тыс. чел.



Рудник поставляет руду на Богдановскую обогатительно-агломерационную фабрику (БОАФ) ЧАО "Покровский горно-обогатительный комбинат" (ПГОК, бывший Орджоникидзевский ГОК, Днепропетровская обл.), которая после проведения комплекса подготовительных мероприятий перешла на выпуск железорудного агломерата вместо ранее выпускавшегося на этом же оборудовании марганцевого концентрата. После обогащения руды полученный железорудный агломерат поставляется на Днепровский металлургический завод (ДМЗ, ранее - "Евраз-ДМЗ", как и рудник, входит в DCH Steel группы DCH).



По данным НДУ на четвертый квартал 2020 года, Ярославскому, который обозначен как гражданин Великобритании и нерезидент Украины, напрямую принадлежит 99,4193% акций рудника.



Уставный капитал ЧАО "Сухая Балка" составляет 41,869 млн грн, номинал акции – 0,05 грн.



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