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В Украине проредят ряды чиновников – Шмыгаль

11.06.21 17:36 , Бизнес Цензор
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что в результате реформы государственного управления предельная численность государственных служащих центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ) и их территориальных подразделений должна уменьшиться примерно на 10%.
Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.

"Эффективность в работе государственных служащих должна быть на первом месте. Правительство делает важные шаги для завершения реформы госуправления. В рамках этой инициативы предельная численность государственных служащих ЦОИВ и их территориальных подразделений должна уменьшиться примерно на 10%", - написал Д.Шмыгаль.

Также он сообщил, что параллельно готовится законопроект по реформированию системы оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей. Это сделает невозможным выплаты надбавок должностным лицам по субъективному принципу и повысит престиж госслужбы.

"Ключевые шаги в реализации проекта обсудили на совещании с Секретариатом Кабмина, Минфином, Минцифрой и нацагентством по вопросам госслужбы. Именно эти четыре ведомства станут первыми, где будет введена новая финансовая модель. А потом система оплаты труда должна заработать и в других государственных учреждениях", - добавил Д.Шмыгаль.

МинПром

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